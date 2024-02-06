Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий проаналізував пріоритетність цілей ворога на лінії фронту
Ексклюзив

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий проаналізував пріоритетність цілей ворога на лінії фронту

6 лютого, 2024 вiвторок
21:21
Війна з Росією окупанти

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що ворог неспроможний окупувати всю Донеччину

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для інтенсивного наступу, росіянам вистачить людського ресурсу, який у них зараз є, десь на 2 місяці. Після того цей ресурс на якийсь час вичерпається. Те, що ворог встигне дотиснути за ці два місяці, те потім буде важко нам назад відбивати. Пріоритетність російських цілей достатньо очевидна. В першу чергу окупанти хочуть дотиснути Авдіївку, і це є політична ціль. Тому, що жоден російський генерал добровільно стільки б бійців не знищував, як вони зараз це роблять в Авдіївці. Наразі співвідношення втрат - один до дванадцяти на нашу користь. А ворог все одне продовжує м'ясні штурми. Це прямий наказ Путіна", - наголосив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", якщо росіяни дотиснуть Авдіївку, то ціллю номер два буде Куп'янськ.

"І це не тільки політична ціль. Річ у тому, що станція Куп'янськ-Вузловий є вкрай важливим логістичним вузлом для противника. Там є гілка, яка йде в глибину Росії. Стосовно захоплення всієї Донеччині, то росіянам до цього дуже далеко. Навіть очікуване падіння Авдіївки їх не наблизить до цього. Якщо ворог дотисне Авдіївку, то він практично вирівняє лінію фронту. Росіяни не прорвуться в глибину нашого фронту. Для того, щоб окупувати всю Донеччину, ворогу треба десь прорвати наш фронт. Є кілька напрямків, де це потенційно можливо, але там вживаються відповідні заходи", - зауважив Дикий. 

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили найбільше атак окупантів на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Тим часом втрати армії РФ в особовому складі сягнули 390 тисяч військових.
  • Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що ще завчасно робити висновки щодо ситуації в Авдіївці.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
Чечня Росія кадирівці моліція
6 лютого, 2024 вiвторок
У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
Кароліна Шиіно
5 лютого, 2024 понедiлок
Українка, яка перемогла в конкурсі "Міс Японія", відмовилася від титулу
Ірина Фаріон
5 лютого, 2024 понедiлок
Фаріон принизила переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
21:59
Марʼяна Безугла
Заяву Мар'яни Безуглої про вихід з партії "Слуга Народу" задовольнили
21:40
Юлія Свириденко
Програма компенсації аграріям вартості сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць, - Свириденко
21:35
грузія
Затримання "української" вибухівки в Грузії: кандидат у прем'єри заявив про нібито наміри Києва "відкрити другий фронт"
21:30
Ексклюзив
Ганна Маляр
"Виклик, до якого неможливо було підготуватися": Маляр розповіла, як формувалася інформполітика у перші місяці повномасштабної війни
21:02
Іван Федоров, мер Мелітополя
Федоров залишається мером Мелітополя, але йде у відпустку на час очільництва ОВА: міськрада назвала виконувача обов'язків
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Доля снарядів для України: чи зможуть ЄС та США забезпечити вогневою нормою артилерію ЗСУ? Колонка Сергія Згурця
20:46
Ілля Новіков
Адвокат Порошенка Ілля Новіков: нездорова сенсація на порожньому місці
20:45
Оновлено
Джо Байден
Затримка допомоги США Україні: Байден назвав Трампа головною проблемою
20:14
Оновлено
bihus.info
Справу про незаконне стеження за співробітниками Bihus.Info передали ДБР
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Чи напише шоумен Зеленський новий сценарій?
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ
19:31
Оновлено
Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Зеленським: обговорили ситуацію на ЗАЕС
19:20
Юлія Джима
Біатлон: збірна України назвала склад на змішану естафету на ЧС-2024
19:12
На фото: Картина The Beatles "Образи жінки"
Картину, написану музикантами The Beatles, продали на аукціоні за $1,7 млн
19:02
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Українські ракетні війська обстріляли пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 артзасоби росіян
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 713-го дня війни: ГУРівці захопили вагнерівців у Судані, а Армія дронів уразила за тиждень майже 400 опорних пунктів росіян
19:00
Інтерв’ю
Ганна Маляр
Ганна Маляр: Ймовірне звільнення Залужного - відповідальність президента 
18:58
Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України
18:48
литва кордон
У Литві планують закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
18:29
На фото: Оголошені дати 12-го "Книжкового Арсеналу"
"Книжковий Арсенал" оголосив дати цьогорічного фестивалю
18:24
Крейсер "Москва"
Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ, - СтратКом
18:24
Оновлено
Дональд Трамп
Суд визнав, що Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія
18:12
На фото: Показ фільму "Буча"
Творці фільму "Буча" розмістили на постері фото з Бородянки і розкритикували тих, кого це обурило
18:08
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російських олімпійців та норвезьких "фашистів"
17:59
Олександр Усик
Усик розповів, якою була його перша реакція на травму Ф'юрі
17:59
укриття, бомбосховище
У КМДА заявили, що за два роки у столиці відремонтували понад 1,5 тис. укриттів
17:55
У facebook, instagram та trеаds позначатимуть зображення, створені завдяки штучному інтелекту
17:45
камери відеоспостереження
Росіяни збільшують кількість камер спостереження на ТОТ півдня України, - Спротив
17:44
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 06.02.24
Defense Express: росіяни готуються до тривалих боїв у міській забудові Авдіївки
17:40
Ексклюзив
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Не лише вбиті": Маляр пояснила, що таке втрати РФ, які публікує Генштаб
17:39
опалення
"Плати за те, що отримав": в Україні здійснять перерахунок вартості комунальних послуг
17:25
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
РФ розпочала нову гібридну війну проти Грузії, - президентка Зурабішвілі
17:18
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
Сприяв встановленню окупаційної влади та знущався над цивільними: на Запоріжжі повідомили про підозру експравоохоронцю
17:04
війна з росією Чорне море Крим ССО ЗСУ
Сили спецоперацій підірвали біля Криму платформу, з якої РФ коригувала удари "шахедами"
16:52
Ексклюзив
конгрес США
Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення допомоги від США для України, - екснардепка Гопко
16:49
Латвія
Голова МЗС Латвії пояснив, що спонукало країну повернути військовий призов
16:46
На Київщині за підтримки USAID відновили понівечену окупантами Гостомельську амбулаторію
16:45
На фото: Тизер трилера "Путін"
У лікарні та в підгузку: у Варшаві показали тизер трилера "Путін" з дипфейком президента РФ
16:41
Ексклюзив
Ганна Маляр
Ексзаступниця міністра оборони Маляр пояснила, чому влада не оприлюднює втрати України на війні з Росією
16:41
Оновлено
Сергій Філімонов
Сергій Філімонов заявив, що став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". У батальйоні спростовують це
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV