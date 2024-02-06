Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий проаналізував пріоритетність цілей ворога на лінії фронту

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для інтенсивного наступу, росіянам вистачить людського ресурсу, який у них зараз є, десь на 2 місяці. Після того цей ресурс на якийсь час вичерпається. Те, що ворог встигне дотиснути за ці два місяці, те потім буде важко нам назад відбивати. Пріоритетність російських цілей достатньо очевидна. В першу чергу окупанти хочуть дотиснути Авдіївку, і це є політична ціль. Тому, що жоден російський генерал добровільно стільки б бійців не знищував, як вони зараз це роблять в Авдіївці. Наразі співвідношення втрат - один до дванадцяти на нашу користь. А ворог все одне продовжує м'ясні штурми. Це прямий наказ Путіна", - наголосив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", якщо росіяни дотиснуть Авдіївку, то ціллю номер два буде Куп'янськ.

"І це не тільки політична ціль. Річ у тому, що станція Куп'янськ-Вузловий є вкрай важливим логістичним вузлом для противника. Там є гілка, яка йде в глибину Росії. Стосовно захоплення всієї Донеччині, то росіянам до цього дуже далеко. Навіть очікуване падіння Авдіївки їх не наблизить до цього. Якщо ворог дотисне Авдіївку, то він практично вирівняє лінію фронту. Росіяни не прорвуться в глибину нашого фронту. Для того, щоб окупувати всю Донеччину, ворогу треба десь прорвати наш фронт. Є кілька напрямків, де це потенційно можливо, але там вживаються відповідні заходи", - зауважив Дикий.