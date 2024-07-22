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Ексклюзив

Ворог не має просувань: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині

22 липня, 2024 понедiлок
08:47
Війна з Росією ЗСУ

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що ситуація на Харківщині стабілізована

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Харківщині противник намагається тримати бойові дії на високоінтенсивній відмітці. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці, але постійно поповнює їх. Залучаючи нові резерви, щоб не дати можливості Силам оборони України перехопити тактичну ініціативу. Попри резерви та можливості росіян тримати високоінтенсивні бойові дії, Сили оборони переважають ворога", - наголосив Федоренко.

За словами командира батальйону "Ахіллес", противник не має подальших просувань у Харківській області.

"По-перше, ситуація умовно стабілізована. Усі позиції залишаються за Силами оборони України. По-друге, ЗСУ провели заходи, і деяка кількість позицій була деокупована. Наразі ці позиції утримуються Силами оборони. Ведеться робота щодо знищення ворога. Зокрема, по військових цілях на території РФ за допомогою безпілотних систем та інших вогневих засобів. Тобто високоточною зброєю наших міжнародних партнерів. Це рішення дало можливість тримати ворога в постійній напрузі. Росіяни більше не почувають себе в безпеці за лінією державного кордону", - зауважив Федоренко. 

  • Від початку доби 21 липня на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.
  • В операційній зоні ОТУ "Харків" росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини, готуючи нові штурми у Вовчанську та Глибокому.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
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