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Росіяни готують нові штурми у Вовчанську та Глибокому

21 липня, 2024 неділя
12:48
Війна з Росією ЗСУ

В операційній зоні ОТУ "Харків" росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини, готуючи нові штурми у Вовчанську та Глибокому

Зміст

Про це інформує офіційний Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання Харків.

Так, у районі Глибокого Росія перемістила додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Готуючись до штурму, противники використовують безпілотники для дистанційного мінування місцевості. 

Також окупанти намагаються посилити свої позиції, перекидаючи додатковий особовий склад 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії в район Мурома.

У районі Вовчанська спостерігається перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для подальших атак.

Крім того, після виведення на відновлення 153 танкового полку 47 танкової дивізії, їхні позиції зайняла 128 окрема мотострілецька бригада 44 армійського корпусу та загін "Ахмат".

Ситуація на Харківському напрямку

За минулу добу відбулося 7 бойових зіткнень, ворог завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, 4 ракетні удари та 32 удари дронами-камікадзе. Загалом було зафіксовано 396 обстрілів позицій Сил оборони.

Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває. 

В ході боїв російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Втрати окупантів

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 113 осіб. 

За минулу добу ворог втратив 113 солдатів та 29 одиниць військової техніки:

  • 2 танки
  • 5 артилерійських систем
  • 8 одиниць автомобільної техніки
  • 3 одиниці спецтехніки
  • 11 безпілотних літальних апаратів

Знищено 72 укриття для особового складу противника та 1 пункт зберігання боєприпасів.

  • Найгарячіше минулої доби було на Покровському напрямку, там українські захисники відбили 52 штурми окупантів. Всього за добу на фронті відбулося 172 боєзіткнень.
Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
Харківщина
Військові новини
Вовчанськ
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