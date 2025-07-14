Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Еспресо.

"Звичайно, певна кількість особового складу ворога надходить сюди з метою ротації, з метою поповнення тих втрат, які ворог несе, а він тут несе чималі втрати. Тому що просуватись вперед він не може, але намагається. Тому несе втрати. Крім того, сюди перекинуто декілька нових, абсолютно нових військових частин, військових підрозділів. Зокрема, це декілька нових батальйонів абсолютно нового полку, який був створений з нуля в Чечні, в населеному пункті Ханкала. Це Южний воєнний округ і це у відповідь на те, скажімо, в підтвердження, вірніше, слів Путіна про збільшення мобілізації на 30 тисяч. Тобто один з полків зайшов сюди", - розповів він.

Речник Сил оборони Півдня також зауважив, що ворог перекидає резерви, щоб укомплектувати свої штурмові підрозділи на 80-100%.

"Крім того, за даними нашої розвідки, зараз сюди на південь ворог перекидає всі свої, скажімо так, ті резерви, які були в місцях дислокації цих частин, які тут задіяні. Тобто кидає сюди більше сил і засобів для того, щоб комплектувати свої штурмові підрозділи на 80-100%. Тобто все це говорить про те, що він не спинятиметься у проведенні штурмових дій. І, скажімо, тактику високої інтенсивності цих штурмових дій, він продовжуватиме далі. Ця тактика для того, щоб не давати нам підтягати свої резерви, свої поповнення. Він проводить багато штурмів, щоб ми не встигали це робити. І він це продовжуватиме робити", - додав Владислав Волошин.

Ворог перекинув на південь кілька нових підрозділів і підтягує резерви, - речник Сил оборони Півдня Волошин



"Звичайно, певна кількість особового складу ворога надходить сюди з метою ротації, з метою поповнення тих втрат, які ворог несе, а він тут несе чималі втрати. Тому що… pic.twitter.com/L0YzNqgNL9 — Еспресо (@EspresoTV) July 14, 2025