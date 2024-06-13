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Ексклюзив

Ворог підтягує резерви: військовослужбовець Тимочко про ситуацію на Харківщині

13 червня, 2024 четвер
15:01
Війна з Росією окупанти оркі русня

Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що противник намагається максимально задіяти ресурси та резерви, щоб мінімізувати відступ своїх військ

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Донедавна окупаційна армія РФ на Харківському напрямку проводила наступальні дії, які були зупинені. Окупантів почали витискати й в районі Липців, і у Вовчанську. Зараз відомо, що ворог підтягує на цей напрямок резерви, тобто намагається максимально задіяти ті ресурси, які має, щоб мінімізувати відступ російських військ. Є у них якісь спроби заривання у землю, але на даному етапі це фрагментарні моменти", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, загарбники уявляють, що можуть поблизу лінії фронту затягувати свою військову інженерну техніку, щоб проводити якісь роботи. Тому там і залишається десятками знищена інженерна техніка ворога.

"Зараз спостерігаємо цікаву річ, якщо тиждень-два тому по знищених ворогах, як звітував Генштаб ЗСУ, було не менше 1100-1300, то тепер тенденція до застосування противником живої сили, яку ми знищуємо, приблизно 900-950, тобто менше тисячі. Можемо говорити, що напруження є, інтенсивність є, резерви були задіяні, але ситуація складається так, що росіянам або доведеться витягати з РФ війська, які ще там є, або починати якусь мобілізацію, або попри накази російських генералів їхній наступ видихнеться", - резюмував Іван Тимочко.

  • 13 червня у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на фронті відбулося 41 боєзіткнення. Найбільшу активність росіяни проявляють на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках.
  • Також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські плани щодо наступальних дій на півночі України були зірвані, проте окупанти продовжують надсилати туди резерви через значні втрати.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окупанти
Харківщина
втрати окупантів
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