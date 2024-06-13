Ворог підтягує резерви: військовослужбовець Тимочко про ситуацію на Харківщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Донедавна окупаційна армія РФ на Харківському напрямку проводила наступальні дії, які були зупинені. Окупантів почали витискати й в районі Липців, і у Вовчанську. Зараз відомо, що ворог підтягує на цей напрямок резерви, тобто намагається максимально задіяти ті ресурси, які має, щоб мінімізувати відступ російських військ. Є у них якісь спроби заривання у землю, але на даному етапі це фрагментарні моменти", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, загарбники уявляють, що можуть поблизу лінії фронту затягувати свою військову інженерну техніку, щоб проводити якісь роботи. Тому там і залишається десятками знищена інженерна техніка ворога.

"Зараз спостерігаємо цікаву річ, якщо тиждень-два тому по знищених ворогах, як звітував Генштаб ЗСУ, було не менше 1100-1300, то тепер тенденція до застосування противником живої сили, яку ми знищуємо, приблизно 900-950, тобто менше тисячі. Можемо говорити, що напруження є, інтенсивність є, резерви були задіяні, але ситуація складається так, що росіянам або доведеться витягати з РФ війська, які ще там є, або починати якусь мобілізацію, або попри накази російських генералів їхній наступ видихнеться", - резюмував Іван Тимочко.