Ворог підтягує резерви: військовослужбовець Тимочко про ситуацію на Харківщині
Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що противник намагається максимально задіяти ресурси та резерви, щоб мінімізувати відступ своїх військ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Донедавна окупаційна армія РФ на Харківському напрямку проводила наступальні дії, які були зупинені. Окупантів почали витискати й в районі Липців, і у Вовчанську. Зараз відомо, що ворог підтягує на цей напрямок резерви, тобто намагається максимально задіяти ті ресурси, які має, щоб мінімізувати відступ російських військ. Є у них якісь спроби заривання у землю, але на даному етапі це фрагментарні моменти", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, загарбники уявляють, що можуть поблизу лінії фронту затягувати свою військову інженерну техніку, щоб проводити якісь роботи. Тому там і залишається десятками знищена інженерна техніка ворога.
"Зараз спостерігаємо цікаву річ, якщо тиждень-два тому по знищених ворогах, як звітував Генштаб ЗСУ, було не менше 1100-1300, то тепер тенденція до застосування противником живої сили, яку ми знищуємо, приблизно 900-950, тобто менше тисячі. Можемо говорити, що напруження є, інтенсивність є, резерви були задіяні, але ситуація складається так, що росіянам або доведеться витягати з РФ війська, які ще там є, або починати якусь мобілізацію, або попри накази російських генералів їхній наступ видихнеться", - резюмував Іван Тимочко.
- 13 червня у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на фронті відбулося 41 боєзіткнення. Найбільшу активність росіяни проявляють на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках.
- Також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські плани щодо наступальних дій на півночі України були зірвані, проте окупанти продовжують надсилати туди резерви через значні втрати.
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