"Ворог посилює обстріли з важкої далекобійної артилерії": нацгвардієць Назаренко про ситуацію на північ від Бахмута

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог посилює обстріли з важкої далекобійної артилерії - це треба відзначати, останні кілька днів він намагається знову ж таки рясно поливати боєприпасами, яких у них, на жаль, вистачає і їх більше ніж у нас. Й цією великою кількістю боєприпасів вони намагаються руйнувати великі площини, але знову ж таки, ми вираховуємо їх, намагаємося завдавати ударів, знищувати, протидіяти. Хотів відзначити наших хлопців-артилеристів у тому числі й пілотів та розвідників, які виявляють ці засоби, а ми вчасно і влучно відпрацьовуємо на контрбатарейну боротьбу. Ми розуміємо, що швидкість контрбатарейної роботи береже життя кожну українського солдата-піхотинця, який перебуває там, де ворог намагається поцілити", - пояснює військовий.

За словами Назаренка, найголовніше в контрбатарейній боротьбі виявити ворожий вогневий засіб, яким він веде вогонь.

"Для цього є доволі багато засобів, ми можемо говорити про використання артилерійських радарів, які так чи інакше виявляють (не хочу більш... щоб не відкривати секрети), але вони так само працюють і допомагають дуже сильно. Це засоби артрозвідки, пілотів БПЛА, крила, які щодня, щохвилини шукають ворожі вогневі засоби. Це є не один з найбільших пріоритетів, тому що задача: чим більше озброєння ворога, тим пріоритетніше його знищити. Знову ж таки, знищення озброєння ворога береже життя кожному українському герою і зменшує можливості армії окупанта з обстрілювання, руйнації мирних місць, всього, що є на лінії фронту. І візуальне, звукове спостереження, усі ці аспекти допомагають знаходити вчасно й швидко ворожі гармати й відправляти по них наш подарунок такого ж калібру, або більшого для того, щоб тим оркам було непереливки", - наголошує офіцер і додає, що захист мирного населення також є пріоритетом.

Військові 4-ї бригади НГУ "Рубіж" просять долучитися до збору на системи РЕБ.

Фото: Скрін