Командир роти ударних БПЛА 92-ї ОШБ переконаний, що ворог не матиме тактичних успіхів на Бахмутському напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Противник зберігає можливість для вчинення ударно-штурмових дій, наполегливо й хвилями проводячи наступальні дії на окремих відтінках. За останні два тижні ворог не має тактичних успіхів на полі бою. Силам оборони вдається своєчасно виявляти противника й завдавати суттєвого ураження, що приводить до втрат значної кількості особового складу окупантів. Дії ЗСУ дають можливість нищити легкоброньовану та броньовану техніку, артилерійські засоби противника. Сили оборони тримають відтінок, противник не буде мати тактичних успіхів у майбутньому", - наголосив Федоренко.

За словами командира, нещодавно противник вчиняв достатньо активні штурмові дії біля Кліщіївки.

"Ворог залучив БМП і танки, багато підготовлених штурмовиків, але тактичного успіху не мав. Силам оборони вдалося відбити атаку. Тільки нашому підрозділу вдалося знищити вщент 4 БМП, підбити танк, знищити БМД та ще 2 танки. FPV- дрони зіграли у відбитті атак з боку противника суттєву роль", - додав Федоренко.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 76 атак росіян на 7 напрямках. Найбільше з них на Авдіївському - 27. Також ЗСУ знищили 780 загарбників.

Сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич зазначив, що в районі Кліщіївки лінія оборони ЗСУ тримається міцно.























