На Бахмутському напрямку ворог значно активізувався, - сержант 92-ї ОШБ
Сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич зазначив, що в районі Кліщіївки лінія оборони ЗСУ тримається міцно
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"92-а окрема штурмова бригада вже тривалий час працює на півдні від Бахмута. Нашою смугою відповідальності є район Кліщіївки, Андріївки. Ворог щодня продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені ще восени позиції, але не має територіально-тактичних успіхів. Тобто на даній ділянці лінія оборони тримається міцно", - зауважив Маляревич.
За словами військовослужбовця, росіяни значно активізувалися на Бахмутському напрямку.
"На сусідню бригаду, яка розташована ліворуч від нас, противник потужно тиснув. Наша бригада прийшла на допомогу, і це питання було розв'язано. Позавчора відбувся бій, 9 одиниць ворожої техніки було знищено тільки нашим підрозділом", - наголосив Маляревич.
- Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута. Також окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки біля Серебрянського лісництва.
- Протягом минулої доби на фронті між українськими та російськими військовими відбулося 98 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони ліквідували 730 окупантів.
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