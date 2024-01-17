На Бахмутському напрямку ворог значно активізувався, - сержант 92-ї ОШБ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"92-а окрема штурмова бригада вже тривалий час працює на півдні від Бахмута. Нашою смугою відповідальності є район Кліщіївки, Андріївки. Ворог щодня продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені ще восени позиції, але не має територіально-тактичних успіхів. Тобто на даній ділянці лінія оборони тримається міцно", - зауважив Маляревич.

За словами військовослужбовця, росіяни значно активізувалися на Бахмутському напрямку.

"На сусідню бригаду, яка розташована ліворуч від нас, противник потужно тиснув. Наша бригада прийшла на допомогу, і це питання було розв'язано. Позавчора відбувся бій, 9 одиниць ворожої техніки було знищено тільки нашим підрозділом", - наголосив Маляревич.