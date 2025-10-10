Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.

"Ми продовжуємо тримати Торське та Зарічне, наскільки це можливо. Тобто не кажу, що вдається робити це повністю. Але запевняю, що хлопці з нашої бригади докладають максимум зусиль, щоб стримувати ворога на цьому напрямку. Ми бачимо, що є просування північніше, і так само окупанти вже роблять акцент на південне просування - намагаючись зайти в Лиман", - наголосив Ящишин.

За словами начальника відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади, основний акцент ворог робить саме на захопленні міста Лиман, оскільки воно надзвичайно важливе як вузловий транспортний хаб.

"Насправді ситуація надзвичайно важка, тому що ворог залучає величезну кількість піхоти - не лише росіян, а й велику кількість найманців з інших держав. Це люди, які мають проблеми із законом: їм одразу підсовують контракт, і так вони збирають величезну кількість цієї орди й сунуть на Торське та Зарічне", - додав Ящишин.