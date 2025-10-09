Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку

Дмитро Марценишин
9 жовтня, 2025 четвер
16:49
Війна з Росією Генштаб, фронт

З початку доби, 9 жовтня, на фронті зафіксували 132 бої, російські окупанти найактивніше діють на Покровському напрямку, де здійснили 45 атак

Зміст

Про це у зведенні станом на 16:00 повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває. 

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбники здійснили дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Першотравневе, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян вісім разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного, наразі триває одне боєзіткнення триває. Ворог вдарив КАБами по Слов’янську.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Часового Яру та Оріхово-Василівки. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 35 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три атаки окупантів в районі Степового та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час зафіксовано три марні спроби штурму позицій наших підрозділів загарбниками. 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
15:46
ракети США, зброя
Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий
15:16
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
14:03
Ексклюзив
вибори
Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
14:01
OPINION
Уникати хибного вибору
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
13:04
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
12:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
12:46
Ексклюзив
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
12:27
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
12:09
Зеленський і Свириденко
Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
12:00
OPINION
Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
10:37
Зеленський, путін
"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський
10:35
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт побила світовий рекорд, продавши 3,5 млн платівок нового альбому за 5 днів
10:19
Ексклюзив
"Очікуємо, що темпи ворога, принаймні до кінця осені, будуть незмінні": заступник командира 3-ї ОШБр Фокін з Харківського напрямку
10:17
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:04
БПЛА, шахед, дрон
Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів
10:01
OPINION
Tomahawk для України. Трамп думає про ринок для свого ВПК
09:35
Анонс
Вірджил ван Дейк, збірна Нідерландів
Відбір на ЧС-2026: розклад матчів і трансляцій 9 жовтня
09:35
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок
09:19
Бельгія
Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів
08:50
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Цього року я значно оптимістичніший щодо проходження зими, - експерт з енергетики Закревський
08:44
Оновлено
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
