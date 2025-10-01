Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ

Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер відділення комунікацій 116 ОМБр ЗСУ Валерій Кисельов.

"З минулих дій завжди, де росіянам вдавалось посунути нашу оборону чи створити якусь напружену ситуацію, вони одразу починали посилювати тиск на це місце. Скоріш за все, відбувається посилення їхніх і м'ясних відділень, і високотехнологічних для того, щоб продавити, додавити той прорив, який вони змогли зробити", - сказав він.

Офіцер наголосив, що з боку Сил оборони зараз долучені додаткові бригади, які відтісняють ворога на півночі Куп'янська і повертають його на ту лінію зіткнення, яка була на момент місяця чи півтора назад.

"Ситуація ще виглядає наступним чином, що 116-та бригада, про яку я можу говорити, ми тримаємо позиції напроти східніше Куп'янська, напроти Куп'янська. І ці позиції не були зсунуті ворогом. Проникнення росіян в Куп'янськ створило певну проблему для нас, тому що це напружувало нашу логістику через переправи, через місто", - зазначив Кисельов.

Він додав, що тепер бійцям доводиться займатися зачисткою і відсуванням росіян для того, щоб продовжити доставляти до своїх воїнів, до своїх передніх частин - все, що там треба.

"Те, що ворог буде намагатися обійти Куп'янськ або зарівняти його так, щоб ми звідти вийшли, то безсумнівно, тому що для них потрібен Куп'янськ-Вузловий. Це досить великий логістичний вузол, який вони зможуть потім використовувати для своїх потреб. І тому, я думаю, що Куп'янськ буде і далі під тиском і постійними штурмами, тому що для них важливий не сам Куп'янськ, як скоріше Куп'янськ-Вузловий, як артерія, яка допоможе перекидати швидко сили", - підсумував офіцер.