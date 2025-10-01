На фронті з початку доби відбулося 79 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Ходине, Бачівськ, Зноб-Трубчевська, Студенок, Сімейкине, Винторівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, одне з яких триває до цього часу. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське та в напрямку Нового Миру, Дробишевого. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири спроби противника просунутись уперед в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони вже відбили 11 ворожих атак, ще три атаки тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Дотепер бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка та Новогригорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнав населений пункт Гірке.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.