Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 12 артсистем і 2 бронемашини
Протягом доби 1 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 980 військових. Також українські захисники знищили 12 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1112460 (+980) осіб;
- танків – 11224 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23296 (+2) од;
- артилерійських систем – 33336 (+12) од;
- РСЗВ – 1507 (+2) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.84
- Актуальне
- Важливе