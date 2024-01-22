Ворог створює екологічну катастрофу на ТОТ, розміщуючи техніку в українських заповідниках, - Спротив
Росіяни розміщують свою техніку в заповідниках, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, створюючи екологічну катастрофу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни провокують екологічну катастрофу на тимчасово окупованих територіях", - наголошують у ЦНС.
Відомо, що ворог облаштував на території заказника на півострові Карадай (Херсонщина), який працює з 2020 року, артилерійський полігон, а в заповідниках, зокрема в Асканії-Нова, розміщує техніку.
У Центрі зазначають, що всі завдані екологічні збитки фіксуються й нікому не вдасться уникнути відповідальності.
- 19 січня ЦНС повідомляв, що в окупантів значно погіршився морально-психологічний стан через великі втрати.
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