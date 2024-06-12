Ворог ударив по Києву модифікованими ракетами Х-101. Експерт Киричевський розповів, чому вони небезпечні навіть після збиття

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни зараз для ударів по Україні вже вдруге застосували чергову модифікацію своєї ракети Х-101, яка насправді дуже проблемна. Попередні дві мали бойову частину - 450 кг, тобто мали один рівень руйнівного впливу, а тут вже третя модифікація, яка явно була використана в тому числі під час і ударив по енергосистемі, вона мала бойову частину масою загалом 800 кг - виходить розбіжність, - пояснює Киричевський. - Коли ми готували захист для енергетиків, розраховували, що росіяни матимуть ракети одного рівня руйнівної потужності, а він збільшився удвічі. Зараз вже четверта модифікація ракети Х-101 - це коли одна із боєголовок має касетне спорядження і проблема в тому, якщо ця ракета збивається, все одно касетні боєприпаси випадають із ракети й уражають ціль на великій площі".

За його словами, якщо раніше після збиття ракети бойова частина не розірвалася, то вважалося, що ціль вже не принесе небезпеки, то тепер може завдати шкоди навіть після збиття, адже з нього випадають касетні суббоєприпаси: "Це також пояснює парадокс, що збили все, але потім уламки завдали багато шкоди, бо уламки споряджені касетними боєприпасами".

Що передувало

У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed-136 і крилаті ракети. У Києві чули роботу ППО. Внаслідок нічної атаки є постраждалі.

Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так, противник запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ із південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.

У результаті українські сили ППО знищили 5 ракет і 24 безпілотники. Зазначається, що всього ворог уночі застосував 30 засобів повітряного нападу: