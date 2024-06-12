Масована атака РФ: сили ППО знищили 29 повітряних цілей ворога
У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України 30 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 5 ракет і 24 безпілотники
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог вночі використав 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555,
- балістичну ракету "Іскандер-М",
- аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",
- 24 ударні БПЛА типу Shahed-131/136.
Так, українська ППО знищила 29 повітряних цілей, зокрема аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 24 безпілотники.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
- У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Shahed-136" з кількох напрямків й крилаті ракети. У Києві чули роботу ППО.
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