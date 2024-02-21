Ворог вночі бив по Донеччині: поранені рятувальники
Російські окупанти вночі 21 лютого атакували Покровський район Донецької області. Унаслідок цього постраждали рятувальники
Про це пише ДСНС.
"Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього постраждали 4 співробітники ДСНС.
Крім цього, ворог ввечері 20 лютого вдарив по місту Дружківка. Через це пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Рятувальники не постраждали.
- У ніч проти 21 лютого російські терористи запустили по Україні безпілотники та ракети різного типу. Натомість сили ППО знищили 13 ворожих дронів і ракету Х-59.
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