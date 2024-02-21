Ворог вночі бив по Донеччині: поранені рятувальники

Про це пише ДСНС.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього постраждали 4 співробітники ДСНС.

Крім цього, ворог ввечері 20 лютого вдарив по місту Дружківка. Через це пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Рятувальники не постраждали.