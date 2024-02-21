Українська ППО вночі знищила 13 "шахедів" та ракету Х-59
У ніч проти 21 лютого російські терористи запустили по Україні безпілотники та ракети різного типу. Натомість сили ППО знищили 13 ворожих дронів і ракету Х-59
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що РФ застосувала зенітну керовану ракету С-300, керовану авіаційну ракету Х-59, 4 крилаті ракети Х-22 та 19 ударних безпілотників типу Shahed.
Українські бійці вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина БПЛА не досягла своїх цілей.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на 8 напрямках. Натомість на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.
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