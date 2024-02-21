Українська ППО вночі знищила 13 "шахедів" та ракету Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що РФ застосувала зенітну керовану ракету С-300, керовану авіаційну ракету Х-59, 4 крилаті ракети Х-22 та 19 ударних безпілотників типу Shahed.

Українські бійці вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина БПЛА не досягла своїх цілей.