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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

За добу війни в Україні РФ втратила 1130 військових, 70 бронемашин та 53 артсистеми

21 лютого, 2024 середа
08:08
Війна з Росією втрати окупантів

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на 8 напрямках. Натомість на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Російська армія втратила 1130 бійців

Про це 21 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 21.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 406 080 (+1130)
  • танків ‒ 6516 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 338 (+70) 
  • артилерійських систем – 9826 (+53) 
  • РСЗВ – 992 (+4) 
  • засобів ППО ‒ 678 (+3)
  • літаків – 338 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1903 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861 (+56)
  • спеціальної техніки ‒ 1558 (+7)

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки РФ на 8 напрямках, найбільше - на Мар'їнському

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 125 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Саблуківка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

  • Протягом доби 20 лютого на фронті відбулося 50 бойових зіткнень, росіяни 43 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони, найбільше - на Мар’їнському та Авдіївському напрямках.
Теги:
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російська армія
Луганщина
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