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Головна Війна з Росією Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки

Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки

20 лютого, 2024 вiвторок
19:42
Війна з Росією Сухопутні війська ЗСУ

Протягом доби 20 лютого на фронті відбулося 50 бойових зіткнень, росіяни 43 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони, найбільше - на Мар’їнському та Авдіївському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 лютого.

Попри значні втрати, ворог не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Він активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Стара Гута, Кучерівка, Нова Слобода, Волфине, Миропілля, Степок, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безрезультатні спроби наступу біля Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 6 разів без успіху намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Старомайорське Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Понятівка, Білозерка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

  • Протягом минулої доби, 19 лютого, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти здійснюють атаки на 8 ключових напрямках, а ЗСУ знищили ще 1230 військових РФ.
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