Ворог ймовірно продовжить спроби просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова - Згурець

Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Ймовірно там триває певне перегрупування і противник продовжить спроби просуватися на цьому напрямку, створюючи умови для наближення до Харкова. Сил для захоплення міста в окупантів недостатньо. Але в будь-якому разі підходи, пов'язані з відволіканням українських сил і резервів з інших напрямків, є на меті у противника. Тому цей напрямок залишається складним, як і всі напрямки бойових дій", - зазначив він.

Також зараз тривають бої на північній частині самого Вовчанську, каже Згурець.

"РФ буде продовжувати діяти на напрямку Вовчанськ і Липці. Зараз там просування противника зупинено. Туди перекинуті додаткові сили української сторони. По Вовчанську ми думали, що лінія оборони проходить по річці, а противник знаходиться на північній частині. Проте є відео, де видно, що бої тривають і на північній частині самого Вовчанську. Ворог туди підтягнув вогнеметні системи ТОС. Тож українські підрозділи утримують ділянки і на північній частині річки Вовча", - сказав аналітик.

Загроза для Харкова існувала ще до того, як РФ розпочала наступ на північному напрямку кордону, каже Згурець.

"Коли ми говоримо про тактико-технічні характеристики, то розуміємо, що зараз від Липців до Харкова, в найкоротших ділянках приблизно 21 км. Дійсно, є зразки артозброєння, які РФ може підтягнути на дистанцію до 25 км і використовувати ствольну артилерію для ударів по Харкову. Але РФ і до цього часу мала можливість здійснювати удари по цьмоу місту-мільйоннику, використовуючи системи залпового вогню, зокрема РСЗВ "Смерч" з дальністю 120 км, керовані авіабомби і крилаті ракети", - додав він.