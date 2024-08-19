Ворог здійснював масовані штурми за "донецьким сценарієм": комбат 92-ї ОШБр Федоренко розповів про Харківський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Попри те, що противник діє достатньо високоінтенсивно на Харківському напрямку, Сили оборони мають суттєві здобутки щодо оборони наших позицій. Зокрема на минулому тижні ворог вперше за останні місяці вчиняв масовані ударно-штурмові дії з застосуванням легкоброньованої техніки за "донецьким сценарієм". Тобто це, коли попереду рухається декілька броньованих машин типу танк з тралами для того, щоб знімати мінні загородження, позаду них рухається БМП. На всій цій техніці наварені так звані сараї, металеві сітки, які ускладнюють її знищення протитанковими засобами чи FPV-дронами", - зауважив Юрій Федоренко.

За його словами, між бронею та сітками навколо танка чи БМП сидить штурмова піхота ворога, завдання якої максимально швидко наблизитися до лінії бойового зіткнення та зайти на передню лінію. Далі бронетехніка відправляється за новою партією штурмовиків.

"А наслідок — з 12 ворожих машин 10 були вщент знищені на полі бою. Поодинока піхота, якій вдалося спішитися, теж була знищена. Це стало можливо завдяки об'єднаній роботі бригад, які тримають цей відтинок. Тільки у той день батальйону "АХІЛЛЕС" вдалося знищити 7 одиниць броньованої техніки, 4 танки та 3 БМП. На поточний момент успіху у противника немає, попри високу інтенсивность бойових дій, також зміну ворожої тактики, зокрема у нарощуванні броньованої техніки", - прокоментував командир батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр.

Федоренко додав, що такий масований штурм загарбника був вперше за останні два місяці, і, на його думку, це пов'язано з тим, що росіяни правильно не оцінили наші сили та засоби, вирішивши, що частина з українських підрозділів перебуває на Курщині.