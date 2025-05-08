Ворог зламав зуби об наші позиції на Лиманському напрямку й намагається шукати інші шляхи, - 63-тя ОМБр
На Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 63-ї окремої механізованої бригади, ворог утратив ініціативу після сотень невдалих штурмів торік, тому російські війська змушені шукати інші напрямки
Про це сказав старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин в етері телеканалу "Еспресо".
"Лиманський напрямок доволі специфічний, і до вчорашнього дня ситуація була нестабільною. Але Лиманський напрямок досить великий, на цьому напрямку є кілька менших ділянок", - пояснив Ящишин.
За його словами, якщо говорити конкретно про цю ніч, то кількість обстрілів була зведена майже до нуля. Відзначались лише поодинокі спроби з боку ворога, але не більше.
"У 2025 році саме в зоні відповідальності 63-ї бригади штурмів на наші позиції відносно небагато. Чому? Тому що протягом усього минулого року ми щодня відбивали ворожі атаки - їх було понад 300. І якщо подивитися на карту, можна побачити, що ми не втратили своїх позицій - ми їх тримаємо.
Тому ми робимо висновок, що ворог зламав зуби об наші позиції й тепер намагається шукати інші напрямки. Тож цілком можливо, що мої колеги з інших бригад повідомлять іншу інформацію", - зауважив Ящишин.
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