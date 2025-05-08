Корейський і в'єтнамський сценарій нам не підходить: Тимочко про демілітаризовану зону

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Корейський та в'єтнамський сценарії нам не підходять, оскільки в тих випадках ішлося про громадянські війни. Там одна частина країни воювала проти іншої за підтримки зовнішніх союзників, але це було їхнє внутрішньополітичне рішення. У нашому випадку маємо чітко визначеного агресора, який напав на Україну. Отже, такий сценарій апріорі не може бути застосований до нашої ситуації", - наголосив Тимочко.

За його словами, наразі невідомо, в якому напрямку формуватиметься ця демілітаризована зона, де вона буде визначена, як виглядатиме і чи взагалі буде реалізована. Можливо, це просто чергова пропозиція без подальшої логіки чи перспективи реалізації - і, найімовірніше, саме так це й виглядає.

"Ми пам'ятаємо, що вже порушувалося питання Криму, фактичного його відчуження на користь Росії. Відомо і про постійні зміни територіальних претензій Путіна щодо наших областей і населених пунктів. Тобто до цієї "зони" потенційно можуть потрапити і Покровськ, і багато інших наших міст. І виникає питання: хто гарантуватиме цей процес?

Отже, скоріше за все, ідеться не про реальний план, а про чергову політичну заяву. Тим більше, що реалізувати щось подібне на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів надзвичайно складно. До того ж, постане питання щодо Курської та Білгородської областей", - зауважив Тимочко.