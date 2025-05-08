Корейський і в'єтнамський сценарій нам не підходить: Тимочко про демілітаризовану зону
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що ідея створення демілітаризованої зони між Україною та Росією наразі виглядає як чергова політична заява без чітких перспектив реалізації
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Корейський та в'єтнамський сценарії нам не підходять, оскільки в тих випадках ішлося про громадянські війни. Там одна частина країни воювала проти іншої за підтримки зовнішніх союзників, але це було їхнє внутрішньополітичне рішення. У нашому випадку маємо чітко визначеного агресора, який напав на Україну. Отже, такий сценарій апріорі не може бути застосований до нашої ситуації", - наголосив Тимочко.
За його словами, наразі невідомо, в якому напрямку формуватиметься ця демілітаризована зона, де вона буде визначена, як виглядатиме і чи взагалі буде реалізована. Можливо, це просто чергова пропозиція без подальшої логіки чи перспективи реалізації - і, найімовірніше, саме так це й виглядає.
"Ми пам'ятаємо, що вже порушувалося питання Криму, фактичного його відчуження на користь Росії. Відомо і про постійні зміни територіальних претензій Путіна щодо наших областей і населених пунктів. Тобто до цієї "зони" потенційно можуть потрапити і Покровськ, і багато інших наших міст. І виникає питання: хто гарантуватиме цей процес?
Отже, скоріше за все, ідеться не про реальний план, а про чергову політичну заяву. Тим більше, що реалізувати щось подібне на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів надзвичайно складно. До того ж, постане питання щодо Курської та Білгородської областей", - зауважив Тимочко.
Спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог стверджує, що Україна нібито готова на 30-кілометрову демілітаризовану зону у війні з Росією.
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