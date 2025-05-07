Келлог заявив, що Україна згодна на створення 30 км демілітаризованої зони з РФ
Спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог стверджує, що Україна нібито готова на 30-кілометрову демілітаризовану зону у війні із Росією
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає Європейська правда.
Дипломат вважає, що вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.
"Тож українцям треба сказати: "Це – одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом". Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися – це ваша земля на цей момент", – сказав він.
За його словами, Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські захисники можуть відійти на 15 км, так само і російські окупанти. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
"І вони готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення", - стверджує спецпредставник США.
- За результатами перемовин української делегації в Лондоні, зокрема, з американським спецпредставником Кітом Келлогом, був розроблений перелік умов із 22 діями щодо припинення вогню.
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