Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
Втрати армії РФ у живій силі перевищили 750 тис. військових
Протягом минулої доби на фронті російські окупаційні війська втратили ще 1300 солдатів та низку одиниць своєї техніки й озброєння
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9514 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 535 (+17) од,
- артилерійських систем – 21 055 (+12) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1022 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 042 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 948 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 3633 (+0) од.
Дані уточнюються.
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