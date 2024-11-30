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Війна з Росією: хроніка
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Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових

Світлана Кравченко
30 листопада, 2024 субота
07:45
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще понад 1700 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 740 тисяч своїх військових

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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 740 400 (+1740) осіб,
  • танків ‒ 9463 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 355 (+12) од,
  • артилерійських систем – 20 909 (+23) од,
  • РСЗВ – 1253 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2851 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3617 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Росія
військові
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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