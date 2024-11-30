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Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще понад 1700 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 740 тисяч своїх військових
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 740 400 (+1740) осіб,
- танків ‒ 9463 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 355 (+12) од,
- артилерійських систем – 20 909 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2851 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3617 (+2) од.
Дані уточнюються.
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