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Втрати РФ за добу війни в Україні: 1240 військових, 45 артсистем і 108 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Сили оборони знищили 108 безпілотників і 45 артсистем
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 684 280 (+1240) осіб,
- танків ‒ 9090 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 254 (+25) од,
- артилерійських систем – 19 719 (+45) од,
- РСЗВ – 1236 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 597(+108) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 286 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3413 (+4) од.
Дані уточнюються.
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