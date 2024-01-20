"Вже бачимо конкретні дати": Зеленський про угоди з партнерами щодо безпекових гарантій для України

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що вже проводить наради щодо міжнародних заходів на наступному тижні. Україна активізується у тому, що стосується і відносин з партнерами у Європі, у Євросоюзі.

Президент наголосив, що це також стосується безпекових гарантій для України, зокрема готуються нові сильні двосторонні угоди з партнерами, які вже у січні та лютому мають принести відповідні результати.

"Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи", - додав президент.

За його словами, результатом подальшої роботи з ключовими партнерами України щодо конкретної оборонної підтримки будуть нові оборонні пакети.

"Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", - резюмував Зеленський.