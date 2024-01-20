"Вже бачимо конкретні дати": Зеленський про угоди з партнерами щодо безпекових гарантій для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у січні та лютому очікуються результати переговорів та угод з партнерами щодо безпекових гарантій для України
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський зазначив, що вже проводить наради щодо міжнародних заходів на наступному тижні. Україна активізується у тому, що стосується і відносин з партнерами у Європі, у Євросоюзі.
Президент наголосив, що це також стосується безпекових гарантій для України, зокрема готуються нові сильні двосторонні угоди з партнерами, які вже у січні та лютому мають принести відповідні результати.
"Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи", - додав президент.
За його словами, результатом подальшої роботи з ключовими партнерами України щодо конкретної оборонної підтримки будуть нові оборонні пакети.
"Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", - резюмував Зеленський.
- У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.
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