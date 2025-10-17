Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал бундесверу у відставці та голова Берлінської конференції з безпеки Райнхард Вольскі в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною. Я думаю, що Пекін залишиться осторонь. Кілька місяців тому Сі Цзіньпін заявив, що Росія не має програти цю битву. Тому я вважаю, що США та європейські лідери мусять самі домогтися миру або припинення вогню, а потім якоїсь угоди", - прокоментував генерал.

Вольскі висловив сподівання, що американський президент дотримається своєї позиції, про яку заявляв раніше: "Я хочу, по суті, змусити Росію припинити цю війну", — маємо надію, що Трамп працюватиме над цим разом із європейськими партнерами.