Як допомогти Силам оборони з ТОТ: "Азов" звернувся до жителів Луганщини

Про це йдеться у Telegram-каналі "Азову".

Там зазначають, що жителі тимчасово окупованих територій Луганської області можуть допомогти Силам оборони Україні, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів у своїх населених пунктах.

"Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024. Гарантуємо анонімність і таємність переписки", - йдеться у повідомленні.

Крім того у бригаді зазначили, що можна передавати інформацію від родичів чи друзів, які залишились на згаданих окупованих територіях.