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Як допомогти Силам оборони з ТОТ: "Азов" звернувся до жителів Луганщини

23 червня, 2024 неділя
14:08
Війна з Росією Лисичанськ

У бригаді "Азов" звернулися до жителів тимчасово окупованих Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та навколишніх територій і розповіли, як вони можуть допомогти Силам оборони

Зміст

Про це йдеться у Telegram-каналі "Азову".

Там зазначають, що жителі тимчасово окупованих територій Луганської області можуть допомогти Силам оборони Україні, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів у своїх населених пунктах.

"Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024. Гарантуємо анонімність і таємність переписки", - йдеться у повідомленні.

Крім того у бригаді зазначили, що можна передавати інформацію від родичів чи друзів, які залишились на згаданих окупованих територіях.

  • 22 червня повідомлялось, що до тимчасово окупованої Луганщини надійшла кремлівська методичка, згідно з якою силовики зобов’язані пропонувати укласти контракт з міноборони РФ не тільки обвинуваченим, а й підозрюваним.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
Сєверодонецьк
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
Рубіжне
воєнні злочини Росії
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