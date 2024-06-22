Кремль надіслав окупантам у "ЛНР" методичку з мобілізації

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

Він пояснює, що за методичкою контракт пропонуватимуть практично кожному мешканцю окупованого регіону.

Після фігурантам обіцяють посприяти припинити кримінальну справу. Також, за словами очільника ОДА, пропонують долучитися до армії РФ і порушникам комендантської години, і тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом. Про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву., додав Лисогор.

Читайте також: Росія шукає ресурси для війни проти України по всьому світу. Колонка Сергія Згурця

Він розповів, що росіяни не збираються прибирати інженерні прикордонні споруди в Міловому. Вони залишаться там до припинення на території "ЛНР" воєнного стану, про це повідомили у пресслужбі губернатора Ростовської області.

"Там упевнені, що ці споруди захищають загарбників від осіб, які намагаються здійснити незаконне переміщення зброї задля організації терактів на території. Про спрощення перетину кордону оголосили майже два роки тому – на папері", - зазначив Лисогор.