Як дрони-матки допомагають РФ у Селидовому: розповідає речник бригади "Кара-Даг"

Про це заявив речник 15 бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" Віталій Миловидов, передає АрміяInform.

За його словами, росіяни практично не використовують бронетехніку, натомість вони вдалися до новацій у застосуванні дронів, використовуючи дрони-матки.

"Саме на цьому напрямку ми вперше, скоріше за все, зіткнулися з такою комбінацією поєднання дрона, який мав прикріплений FPV-дрон. Тобто, зона його ураження була розширена і за рахунок глибини просування основного розвідувального БПЛА, який коригував і при вирахуванні пересування техніки скидав безпосередньо FPV-дрон в районі ураження цілей", - заявив речник.

Він наголосив, що ситуація в Селидовому залишається складною і дуже тяжкою. Ворог вже майже тиждень продовжує активні штурми, задіявши великі резерви, перекинувши частково підрозділи з північного відтинку Покровського фронту. Також противник здійснював атаки не з двох, а з трьох флангів - заходив з північних околиць, східних та південних.

Як каже Миловидов, ворог масовано застосовує артилерію та засоби авіаційного ураження, саме КАБи: "Частково завдавав ударів, зруйнувавши деякі західної околиці міста Селидове для унеможливлення проведення оборони і закріплення наших підрозділів на тих окраїнах".

"Зараз менш активне використання артилерії, але, з усім тим, піддаються постійно регулярним обстрілам як авіаційними засобами ураження, так і артилерією позиції наших підрозділів та суміжні", - додав речник.