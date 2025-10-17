"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
Дональд Трамп, які тільки Путін погодиться на припинення вогню, почне здійснювати ефективний тиск на президента Володимира Зеленського й примусить його ухвалити всі ті домовленості, які будуть узгоджені між ним та Путіним
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
"Як тільки Путін погодиться на реальне припинення вогню, то відразу всі комфортні умови для Росії, які дозволять їм більше ефективно підготуватись до майбутньої війни російсько-української війни, що з точки зору Путіна має привести до остаточного зникнення України з політичної мапи світу, будуть активовані. Водночас Трамп, які тільки Путін погодиться на припинення вогню, почне здійснювати ефективний тиск на президента Володимира Зеленського й примусить його ухвалити всі ті домовленості, які будуть узгоджені між президентом США та Путіним. При чому, як я підозрюю, європейські політики погодяться з Трампом так, як вони погодились з ним в Каїрі", - пояснив Портников.
За словами журналіста, уникнути такого сценарію може позиція Путіна, якщо він знову не буде йти на будь-які домовленості з Трампом.
"Відбудеться такий самий саміт миру без участі України та Росії. Там всі одноголосно будуть схвалювати пропозиції Трампа. Невідомо лише як будуть розгортатись події далі. Єдине, що нас може врятувати від подібного розвитку подій - позиція самого Путіна, він може знов не піти на будь-які домовленості з Трампом", - додав він.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Біла Церква
