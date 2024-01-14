Які бойові літаки потрібні Україні і чи можна відмовитися від радянської техніки: пояснення від командувача Повітряних Сил Олещука

Про це заявив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Олещук зазначив, що він цілковито підтримує позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони, наголосивши, що Повітряні Сили "розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України".

"У пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому", - заявив Олещук.

Олещук повідомив, що наразі на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, які поступово замінюються західною технікою.

За його словами, освоєння кожного нового типу літака, що надають партнери України, – "складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо"

"Звісно одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II", - пояснив Олещук.