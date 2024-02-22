"Якогось великого прориву немає": генерал армії України Маломуж про ймовірне захоплення РФ Побєди біля Мар'їнки

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Поки немає підтвердженої інформації. Наразі там тривають бойові дії. Якогось великого прориву немає, але маневри проведені під потужним впливом ЗСУ", - повідомив Маломуж.

За його словами, ворог перекинув резерви до Побєди та інших населених пунктів. Окупанти перекривають цей рубіж, але ЗСУ зайняли додаткові позиції.

"Сьогодні ЗСУ проводять ряд маневрів біля села Побєди, але ворог наростив потужні ресурси. Росіяни діють по схемі, як біля Авдіївки: попередні ракетні удари, застосування КАБів, ударні групи спецназу. Окупанти перекинули їх з цього напрямку до Побєди та інших населених пунктів. Тому дійсно, це черговий рубіж, який вони перекривають в даній ситуації. Але якщо говорити про перспективи, українські сили зайняли додаткові підготовлені позиції, або позиції, що дають можливість наносити удари з більш вигідних висот і флангів", - додав він.