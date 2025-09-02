Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко
Ексклюзив

Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко

Марина Клюєва
2 вересня, 2025 вiвторок
18:19
Війна з Росією атака дронами, шахед, герань

Для того, щоб побудувати завод із виробництва "шахедів" Росії потрібен рік, чи навіть більше

Зміст

Про це розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.

"Відомо і дуже добре відомо, що "шахеди" випускають лише два заводи. Це завод в Єлабузі в зоні Алабуга і завод "Купол" в Іжевську. Все, лише два підприємства. А завод в Єлабузі - це найпотужніший, він набагато більше випускає дронів, ніж Іжевський завод. Його будували понад рік, при чому будували, отримуючи практично всю потрібну документацію з Ірану. Для того, щоб збудувати новий завод під Брянськом чи за Уралом, росіянам знову потрібно буде рік. Мінімально рік, можливо, навіть більше, бо вони ще будували тоді, коли можна було отримати фактично, скажімо так, велику кількість верстатів і обладнання для виробничих ліній. Зараз вони з цим обмежені. Зараз в них працює лише оборонка. Верстатобудування, всі інші галузі, цивільна авіація, вони лежать мертві. Ну, верстатобудування, можливо, не повністю мертве, а авіаційні галузі мертві", - зауважив він.

Тому для того, щоб відновити на якомусь із заводів виробництва "шахедів", потрібно цей завод перепрофілювати. І на це знадобиться не менше року, зауважив Валерій Романенко.

"Так що, якщо ми нанесемо удари по цих двох заводах, які я назвав, Єлабуга й Жебрес, то проблема з "шахедів" і протиповітряної оборони проти "шахедів" одночасно буде вирішена. Бо практично не буде чого збивати. Хоча там примітивне виробництво, але якщо зменшити в рази випуск цих "шахедів" на заводах шляхом ударів по цехах, то відповідно ми можемо навіть зменшити кількість наших мобільних груп чи інших засобів ППО, перекинути їх ближче до, не рівномірно більш-менш розподілити, а перекинути ближче до прифронтових міст, які зазнають ударів не лише від "шахедів", а практично від всіх видів безпілотів, навіть найдешевших, навіть найпростіших", - додав авіаційний експерт.

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Маріуполь
Автор Ярослава Наумова
1 вересня, 2025 понедiлок
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
Автор Дар'я Тарасова
1 вересня, 2025 понедiлок
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
Автор Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Київ
+22.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.91
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
2 вересня
19:00
Ілля Вітюк
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
18:39
Ексклюзив
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
18:34
Російська дезінформація
"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян
18:09
Огляд
Трамп на даху
Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо
18:04
Ексклюзив
Андрій Юсов
Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
18:00
OPINION
Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
17:46
Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру
17:46
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
17:31
Трамп і Путін
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times
17:07
Аналітика
155-мм артилерійські снаряди
Як працює “снарядний міст” від Європи до України та що на це впливає
17:00
ППО
Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА
16:58
Від початку доби на фронті зафіксували 76 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
16:52
школярка, першокласниця
Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики
16:42
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1400 людей, ще понад 3000 поранені
16:37
Газпром
Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю
16:17
Оновлено
Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах. Ректор університету відреагував
16:03
Огляд
Польовий госпіталь
Інструкції лікарням у Франції щодо роботи з великою кількістю поранених та найдовший у світі підвісний міст: як країни ЄС готуються до ймовірної війни
16:02
OPINION
Саміт у Китаї: Якби США були активними, Путін, Сі та Моді сиділи б біля розбитого корита
15:59
У Польщі представили дрон "Качка" з опудалом лебедя для розвідки і атаки
15:49
БпЛА "Генерал Черешня"
Через DOT-Chain Defence за перший місяць на фронт передали 5,6 тис. дронів на суму 216 млн грн
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:43
Оновлено
Фіцо під час зустрічі з Путіним
Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"
15:32
Марк Рютте
Рютте розповів про два напрямки роботи для закінчення війни в Україні: серед них гарантії безпеки
15:24
діти Україна
З Росії й ТОТ України вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років
15:14
Поліцейський з Києва перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців, — ДБР
15:07
Оновлено
сили ППО
РФ від ранку атакувала дронами Київ та область: в Дніпровському районі столиці впав уламок БПЛА
14:57
Огляд
колаж-гривня
Коли 15–20 грн були мінімальною зарплатою: 29 років тому в Україні запровадили гривню
14:54
Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден
Люксембург доєднається до закупівлі зброї у США для України в межах ініціативи PURL
14:52
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган після розмов із Зеленським та Путіним заявив, що вони "ще не готові" до особистої зустрічі
14:36
Вийшов трейлер документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"
14:27
росія китай
Китай запровадить "пробний" безвізовий режим для громадян РФ
14:06
OPINION
Індія та Китай чудово порозуміються
14:05
Трамп
"Ніхто в історії не зробив того, що я": Трамп каже, що не хоче Нобелівської премії миру, а бажає "справедливого ставлення"
13:43
путін
Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"
13:27
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною
12:32
2000 метрів до Андріївки
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова встановив рекорд за кількістю глядачів у перший тиждень прокату
12:23
Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО
12:20
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку
12:07
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України
12:03
Джамала
Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV