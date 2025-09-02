Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко

Про це розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.

"Відомо і дуже добре відомо, що "шахеди" випускають лише два заводи. Це завод в Єлабузі в зоні Алабуга і завод "Купол" в Іжевську. Все, лише два підприємства. А завод в Єлабузі - це найпотужніший, він набагато більше випускає дронів, ніж Іжевський завод. Його будували понад рік, при чому будували, отримуючи практично всю потрібну документацію з Ірану. Для того, щоб збудувати новий завод під Брянськом чи за Уралом, росіянам знову потрібно буде рік. Мінімально рік, можливо, навіть більше, бо вони ще будували тоді, коли можна було отримати фактично, скажімо так, велику кількість верстатів і обладнання для виробничих ліній. Зараз вони з цим обмежені. Зараз в них працює лише оборонка. Верстатобудування, всі інші галузі, цивільна авіація, вони лежать мертві. Ну, верстатобудування, можливо, не повністю мертве, а авіаційні галузі мертві", - зауважив він.

Тому для того, щоб відновити на якомусь із заводів виробництва "шахедів", потрібно цей завод перепрофілювати. І на це знадобиться не менше року, зауважив Валерій Романенко.

"Так що, якщо ми нанесемо удари по цих двох заводах, які я назвав, Єлабуга й Жебрес, то проблема з "шахедів" і протиповітряної оборони проти "шахедів" одночасно буде вирішена. Бо практично не буде чого збивати. Хоча там примітивне виробництво, але якщо зменшити в рази випуск цих "шахедів" на заводах шляхом ударів по цехах, то відповідно ми можемо навіть зменшити кількість наших мобільних груп чи інших засобів ППО, перекинути їх ближче до, не рівномірно більш-менш розподілити, а перекинути ближче до прифронтових міст, які зазнають ударів не лише від "шахедів", а практично від всіх видів безпілотів, навіть найдешевших, навіть найпростіших", - додав авіаційний експерт.