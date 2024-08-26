Якщо РФ окупує Часів Яр: головред "Суспільне. Донбас" Крамченков назвав імовірні наслідки для низки міст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Зараз найбільш активний напрямок російських штурмів - це Покровський напрямок, із них близько 30 штурмів на добу це Новогродівка. Тобто вони рвуться на Покровськ і Мирноград для того, щоб перерізати так звану дорогу життя - трасу Покровськ-Костянтинівка, яка живить величезний шматок фронту. І судячи зі зведень Генштабу, які дають розподіл по напрямках, то стає зрозуміло, що Покровський напрямок зараз є для них навіть важливішим за Часів Яр", - розповів він.

Також він розповів про ситуацію у Краматорську.

"Що стосується безпеки в Каматорську, то це місто можна назвати середнім тилом для нашої лінії фронту. Тобто якщо умовно Костянтинівка чи Мирноград - це вже ближній тил, де вже чути роботу артилерії, де постійно влучання уже зі Смерчів, наприклад. То Краматорськ якщо зазнає ударів, то це ракети, артилерія туди поки що не дістає. Але якщо росіяни візьмуть Часів Яр, який знаходиться на висоті, на хребті, то вся ця Краматорська агломерація, тобто міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, вони в річковій долині, яка відкриється, просто видно цю долину, з хребта, який починається в Часовому Ярі. Тобто якщо росіяни його візьмуть, зараз там, я нагадаю, вони окупували мікрорайон Канал і не можуть наразі форсувати канал Сіверський Донець - Донбас, це така перешкода рукотворна. І по цьому каналу захисники України зайняли зараз оборону, і якщо росіяни вийдуть на ці висоти поблизу Часового Яру, то відкриється перш за все вогневий контроль над Костянтинівкою, яка і так вже потерпає від російських обстрілів значно, але потрепатиме ще більше, тобто Костянтинівка наступна, якщо Часів Яр візьмуть", - зазначив Андрій Крамченков.