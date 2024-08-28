Якщо росіяни втратять Глибоке, їх чекає ситуація, як на Курщині: заступник командира про запеклі бої на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо виконувати завдання на напрямку Стрілеча – Глибоке – Липці на Харківщині. Наразі в населеному пункті Глибоке тривають запеклі бої, але ініціатива повністю на нашому боці. Наше завдання – деокупація села Глибоке. Ворог чіпляється за кожен будинок, за кожен бліндаж, підтягуючи всіма можливими засобами живу силу. Росіяни використовують наявні резерви. Оскільки це невеликі піхотні групи, їх завжди можна залучити з підрозділів, які працюють поруч", - пояснив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, росіяни розуміють, що від села Глибоке до кордону лише 7 км. Якщо вони втратять Глибоке, то відкочуються до Стрілечої, що розташована на кордоні. Таким чином, росіяни втратять те, що захопили в травні, і ситуація може розвиватися так само, як на Курщині.

Військовий також додав, що ворог почав частково перекидати резерви з Харківського напрямку на Курщину.

"Це дійсно відчутно на лінії фронту. Наразі кількість авіаційних бомб КАБ зменшилася. Вікно можливостей, яке з'явилося на нашому напрямку, використовуємо для покращення свого положення", - зауважив Маляревич.