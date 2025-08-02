Юрій Бутусов очолив антидроновий взвод у "Хартії" й формує ще один з добровольців із Латинської Америки

Про це він повідомив на сторінці у facebook.

Юрія Бутусова призначили командиром антидронового взводу у "Хартії". Він зазначив, що паралельно формується ще одна рота, і закликав мотивованих людей приєднатися до новоствореного колективу.

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"Оператори дронів ворога завдають нашим військам більшість втрат, блокують деякі райони та маршрути. Оператори дронів - каркас ворожих бойових порядків. Наше завдання - боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу", - написав він.

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Також Бутусов повідомив, що йому доручили сформувати у взводі окремий підрозділ з латиноамериканців, оскільки він володіє іспанською. До нього увійдуть бійці, які мають другий контракт у піхоті, значний бойовий досвід і навички керування дронами.