Юрій Бутусов очолив антидроновий взвод у "Хартії" й формує ще один з добровольців із Латинської Америки
У суботу, 2 серпня 2025 року, журналіст Юрій Бутусов, який мобілізувався до Нацгвардії, став командиром взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами ворожих безпілотників
Про це він повідомив на сторінці у facebook.
Юрія Бутусова призначили командиром антидронового взводу у "Хартії". Він зазначив, що паралельно формується ще одна рота, і закликав мотивованих людей приєднатися до новоствореного колективу.
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"Оператори дронів ворога завдають нашим військам більшість втрат, блокують деякі райони та маршрути. Оператори дронів - каркас ворожих бойових порядків. Наше завдання - боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу", - написав він.
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Також Бутусов повідомив, що йому доручили сформувати у взводі окремий підрозділ з латиноамериканців, оскільки він володіє іспанською. До нього увійдуть бійці, які мають другий контракт у піхоті, значний бойовий досвід і навички керування дронами.
- Юрій Бутусов 21 травня заявив, що вступив до лав Національної гвардії України.
- Бригада "Хартія" створена харків'янами й тримає оборону на Харківщині.
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