Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву

Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву

Адріана Муллаянова
20 вересня, 2025 субота
19:06
Війна з Росією Віктор Ющенко

Зупинка на кордоні 1991 року не вирішує ключових загроз, що йдуть від встановленого Путіним у Росії політичного режиму

Зміст

З такою заявою виступив президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко в інтерв'ю "Апострофу", що вийшло 20 вересня 2025 року.

"Хтось каже: "Давайте до Хутора-Михайлівського?" — І все? І ви вважаєте, що вихід на кордон 1991 року — це чесна відповідь на "формулу перемоги"? Ви лукавите і насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам", — зазначив експрезидент.

Читайте також: "Треба допомогти повстати 60 анексованим Росією народам", - Лех Валенса

На уточнення журналіста, чи має він на увазі необхідність подальшого руху на Москву, Ющенко відповів ствердно: "Так, на Москву. Найлегше про що можна говорити сьогодні: ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московсько-путінський режим".

За його словами, перемога України має включати ліквідацію головної загрози — агресивного путінського режиму в Росії.

  • Нагадаємо, Ющенко вважає країни Заходу, що продовжували споживати російські енергоносії після встановлення Володимиром Путіним диктаторського режиму, винними у формуванні його нинішньої політики та нападі на Україну. 
  • За його словами, "останні 15 - 17 років європейські країни бездумно платили Путіну мільярд доларів на добу, порушуючи усі прийняті національні та європейські норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку".
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Віктор Ющенко
Москва
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
19 вересня, 2025 п'ятниця
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
Трамп
Автор Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Київ
+17.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:52
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
РФ атакує Україну безпілотниками ввечері 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру
19:44
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:40
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
Марганець вже третю добу без води: хто винен і як таке може бути
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
18:01
OPINION
Осінній перемовний процес і логіка Трампа
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:30
Огляд
Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
16:01
OPINION
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
15:42
Пентагон
Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
12:29
"Едельвейси" показали, як готуються до боїв молоді добровольці
В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV