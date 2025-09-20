Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву

З такою заявою виступив президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко в інтерв'ю "Апострофу", що вийшло 20 вересня 2025 року.

"Хтось каже: "Давайте до Хутора-Михайлівського?" — І все? І ви вважаєте, що вихід на кордон 1991 року — це чесна відповідь на "формулу перемоги"? Ви лукавите і насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам", — зазначив експрезидент.

На уточнення журналіста, чи має він на увазі необхідність подальшого руху на Москву, Ющенко відповів ствердно: "Так, на Москву. Найлегше про що можна говорити сьогодні: ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московсько-путінський режим".

За його словами, перемога України має включати ліквідацію головної загрози — агресивного путінського режиму в Росії.