Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
Зупинка на кордоні 1991 року не вирішує ключових загроз, що йдуть від встановленого Путіним у Росії політичного режиму
З такою заявою виступив президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко в інтерв'ю "Апострофу", що вийшло 20 вересня 2025 року.
"Хтось каже: "Давайте до Хутора-Михайлівського?" — І все? І ви вважаєте, що вихід на кордон 1991 року — це чесна відповідь на "формулу перемоги"? Ви лукавите і насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям та онукам", — зазначив експрезидент.
Читайте також: "Треба допомогти повстати 60 анексованим Росією народам", - Лех Валенса
На уточнення журналіста, чи має він на увазі необхідність подальшого руху на Москву, Ющенко відповів ствердно: "Так, на Москву. Найлегше про що можна говорити сьогодні: ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московсько-путінський режим".
За його словами, перемога України має включати ліквідацію головної загрози — агресивного путінського режиму в Росії.
- Нагадаємо, Ющенко вважає країни Заходу, що продовжували споживати російські енергоносії після встановлення Володимиром Путіним диктаторського режиму, винними у формуванні його нинішньої політики та нападі на Україну.
- За його словами, "останні 15 - 17 років європейські країни бездумно платили Путіну мільярд доларів на добу, порушуючи усі прийняті національні та європейські норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку".
