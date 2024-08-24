Це Захід виростив Путіна, коли платив йому по мільярду доларів за добу, - Ющенко
Президент України у 2005-2010 роках, фінансист за фахом Віктор Ющенко вважає країни Заходу, що продовжували споживати російські енергоносії після встановлення Володимиром Путіним диктаторського режиму, винними у формуванні його нинішньої політики та нападі на Україну
Про це експрезидент розповів у ексклюзивному інтерв'ю для журналіста "Еспресо" Василя Зими.
"Якщо подумати й дати відповідь по совісті, Путіна, такого, як сьогодні знає світ, насправді виховала західна політика. Путінізація, яку прийняла Європа, - це продукт останніх 15 - 17 років, коли європейські країни бездумно платили Путіну мільярд доларів на добу, порушуючи усі прийняті національні та європейські норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку", - зазначив Ющенко.
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"Один мільярд на добу - це, звичайно, те, що привело Путіна до шизофренії, нерозсудливості, втрати останніх частин розуму. По суті на світ з’являється версія фашизму 21-го сторіччя. Це те, що відбулося на наших очах. А з іншого боку - той подвиг, який робить сьогодні наша нація", - додав політик.
Розумним Путіна колишній український президент не вважає.
"Я думаю, що він дурна людина. Розумна людина не може так вчиняти у цих обставинах, до яких він довів країну. Я думаю, що за 25 років він породив найнеуспішніший проєкт для Росії - як знищити цю країну", - наголосив Ющенко.
- Від початку повномасштабної війни Україна конфіскувала щонайменше 15 млрд грн російських активів.
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