Юсов заявив, що розвідка знає прізвища тих, кого РФ може залучити до спецоперації "Майдан-3"
Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що управління має списки людей, яких Росія може залучити до організації масових протестів в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію в країні
Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".
За словами Юсова, часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередників, і серед них можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.
"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики й впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії", - сказав Юсов і додав, що це може бути як в Україні, так і за кордоном.
Крім цього, за даними розвідки, для спецоперації РФ масово купує та створює телеграм-канали. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.
- Про спецоперацію "Майдан-3" президент Володимир Зеленський говорив у листопаді 2023 року. За його словами, метою росіян є усунення його від влади.
- Нещодавно ГУР попередило, що навесні РФ може здійснити спробу організації масових протестів в Україні, аби через дестабілізацію ситуації всередині країни завдати військової поразки на сході.
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