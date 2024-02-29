Юсов заявив, що розвідка знає прізвища тих, кого РФ може залучити до спецоперації "Майдан-3"

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Юсова, часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередників, і серед них можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики й впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії", - сказав Юсов і додав, що це може бути як в Україні, так і за кордоном.

Крім цього, за даними розвідки, для спецоперації РФ масово купує та створює телеграм-канали. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.