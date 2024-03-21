З окупації вдалося повернути родину з дитиною із Херсонщини
З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося вивезти ще одну родину із дитиною
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків… Зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав він.
За словами очільника Херсонської області, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини регіону на підконтрольні Україні території вдалося повернути 41 дитину.
- 18 березня стало відомо, з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей змогли виїхати ще три родини з дітьми - серед них сім’я працівників Запорізької АЕС.
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