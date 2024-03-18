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Обшуки, погрози, залякування: з ТОТ Запорізької та Донецької областей виїхали ще три родини з дітьми

18 березня, 2024 понедiлок
21:09
Війна з Росією Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з ТОТ: Україна надає всіляку допомогу

З тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей змогли виїхати ще три родини з дітьми - серед них сім’я працівників Запорізької АЕС

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Одна сім’я разом із трирічним малюком мешкала у Енергодарі, працювали на ЗАЕС, а коли відмовилися співпрацювати із окупаційною владою, одразу відчула на собі "російську люб’язність": обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насилля, затримання, допити… На щастя, сім’ї вдалося виїхати і нині вона в безпеці", - написав омбудсман. 

Також серед родин, яким вдалося виїхати - мама з 8-річним сином. Вони переховувалися у дідуся і бабусі, хлопчик дистанційно навчався в українській школі. Якось у будинок із обшуком прийшли росіяни, але в кімнату, де займався школяр і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. 

Ще один школяр - 9-річний хлопчик із Донеччини був змушений навчатися російською. Але за власним бажанням дистанційно відвідував українську школу. Його матері примусово пропонували відправити дитину «на відпочинок» у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних «відпочинків». 

"Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. Із родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу", - написав омбудсман.

  • 13 березня повідомлялося, що з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні вдалося повернути матір з чотирма дітьми та 17-річного хлопця.
Теги:
Україна
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Запорізька АЕС
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