З окупованої частини Херсонщини виїхали дві родини з дітьми

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, повернути вдалося сімʼю, яка виховує двох братів, позбавлених батьківського піклування. Хлопчикам 12 та 16 років.

"Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів. Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою", - написав він.