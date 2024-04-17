З окупованої частини Херсонщини виїхали дві родини з дітьми
З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольні Україні території вдалося виїхати ще двом родинам із дітьми
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, повернути вдалося сімʼю, яка виховує двох братів, позбавлених батьківського піклування. Хлопчикам 12 та 16 років.
"Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів. Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою", - написав він.
- 4 квітня стало відомо, що з тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольні Україні землі виїхали ще 7 дітей та їхні рідні. Вони розповіли про життя в окупації.
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