Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали із ТОТ Запорізької та Херсонської областей
Із тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольні Україні землі виїхали ще 7 дітей та їхні рідні. Вони розповіли про життя в окупації
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Дехто з сімей були свідками того, як росіяни мародерили будинки місцевих, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "руского міра". Відповідні держоргани це зафіксують.
Зокрема він зазначив, що родини, де є хлопці-підлітки, виїжджали з ТОТ, аби їхніх дітей згодом не забрали до російської армії.
"Батьки дітей у нашому Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію", - написав він.
Попереду у цих сімей відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади, пошуки роботи.
- 13 лютого повідомлялось, що з тимчасово окупованої частини Херсонщини з третьої спроби вдалося виїхати подружжю, над яким знущались окупанти.
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