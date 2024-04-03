Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали із ТОТ Запорізької та Херсонської областей

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Дехто з сімей були свідками того, як росіяни мародерили будинки місцевих, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "руского міра". Відповідні держоргани це зафіксують.

Зокрема він зазначив, що родини, де є хлопці-підлітки, виїжджали з ТОТ, аби їхніх дітей згодом не забрали до російської армії.

"Батьки дітей у нашому Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію", - написав він.

Попереду у цих сімей відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади, пошуки роботи.