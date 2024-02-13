Били за українську мову: з ТОТ Херсонщини вдалося виїхати подружжю, над яким знущались окупанти
З тимчасово окупованої частини Херсонщини з третьої спроби вдалося виїхати подружжю, над яким знущались окупанти
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Родина майже два роки перебувала під окупацією та зазнала жорстокого поводження боку ворога.
Жінку двічі забирали "на підвал" та жорстоко побили за те, що вона розмовляла українською мовою.
Чоловік та жінка тричі намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію: перший раз на їхніх очах розстріляли евакуаційну машину, другий - українців побили. Лише третя спроба виявилася вдалою.
"За сприяння Офісу Омбудсмана був напрацьований евакуаційний маршрут та забезпечено психологічну підтримку подружжю. Як результат, сьогодні українці у відносній безпеці. Жінка розповідає, що коли була на підконтрольній території стала на коліна та поцілувала землю", - написав Дмитро Лубінець.
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
- 11 лютого на підконтрольну Україні територію із тимчасово захопленої росіянами Херсонської області вдалося повернути 16-річну дівчину і її бабусю.
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