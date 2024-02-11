В Україну повернули ще одну дитину з окупованої Херсонщини

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію", - написав він.

Зазначається, що бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати з окупованої території, бо боялися проходження ворожих блокпостів.

Прокудін додав, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.

"Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю", - наголосив очільник ОВА.