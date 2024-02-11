В Україну повернули ще одну дитину з окупованої Херсонщини
У неділю, 11 лютого, на підконтрольну Україні територію із тимчасово захопленої росіянами Херсонської області вдалося повернути 16-річну дівчину і її бабусю
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію", - написав він.
Зазначається, що бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати з окупованої території, бо боялися проходження ворожих блокпостів.
Прокудін додав, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.
"Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю", - наголосив очільник ОВА.
- Місяцем раніше в Україну з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини також повернули 12-річного хлопця та його бабусю: росіяни погрожували відібрати дитину.
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