Україна повернула з окупованого лівобережжя Херсонщини 12-річного хлопця з бабусею

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що з проханням про повернення рідних з окупації звернулася старша сестра хлопця. Вона розповіла, що брат жив разом з бабусею, оскільки мама померла влітку 2022 року.

Окупанти залякували, психологічно тиснули на 12-річного хлопця з бабусею, до сім'ї здійснювали візити представники окупаційної влади, які погрожувати забрати його до дитячого будинку, бо у нього не було законного опікуна.

"1 січня 2024 року вони нарешті опинилися на підконтрольній Україні території. Тож перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя. Повернення вдалося здійснити спільними зусиллями Офісу омбудсмана з "Українською мережею за права дитини", - підсумував Лубінець.